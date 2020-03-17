據台北市實價登錄近期資料，位於信義計畫區的商辦大樓「遠雄金融中心」揭露一筆8樓的租金價格，每月總租金115.7萬，單坪租金約3833元，超越信義計畫區商辦的平均租金，也是該棟商辦2樓以上的最高租金單價。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，受惠各大國際企業駐點台灣，信義計畫區商辦備受矚目，且中美貿易戰開打後，產業鏈布局變動、海外資金回歸，也有助於帶動台灣商辦市場，故頂級商辦區域中的指標商辦租金受到挹注。

遠雄金融中心位於信義計畫區的松高路，樓高共32層，是信義計畫區的指標摩天大樓之一，其外觀特色為石材、實際使用空間大，且鄰近捷運市政府站，頗受企業青睞。郎美囡表示，商辦在過去並非熱門的不動產類型，101大樓在2004年正式啟用時平均單坪租金不足2千元，不過隨著市場結構改變，商辦的需求度提高，如今101大樓平均租金逼近每坪4千元，而國泰置地、南山廣場陸續完工後也帶動信義計畫區的商辦租金，促使信義計畫區內的各棟指標商辦租金逐漸拉抬。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，目前台北市新商辦供給仍有限，但需求量節節升高，故許多中古大樓陸續加入都更行列，且危老條例通過後，也加速老舊辦公大樓的新陳代謝，預期3~4年後台北市商辦將有不同的樣貌。

(時報資訊)