聯電(2303)獲外資連續兩天買超共計5988張，今股價開盤小跌，最低點13.65元平了今年新低但並未隨著台股破底。聯電本季營運淡季不淡，但受到疫情擴大影響終端需求，第二季營運恐比本季下滑。

近期美系外資發布研究報告指出，聯電12吋及8吋晶圓等成熟製程未來2季恐面臨擴大砍單。受到中國智慧型手機與電視需求不振，今年第1季已發現聯電用於OLED（有機發光二極體）驅動IC的40奈米製程以及用於指紋辨識IC的8吋晶圓製程遭砍單，隨著需求可能惡化，預期聯電第2季將面臨擴大砍單。

美系外資也提到，聯電有望在今年下半年獲得三星28奈米訂單，但此業務似乎不夠穩定，且受到中國智慧型手機及成熟市場需求可能放緩，市場原本預期OLED驅動IC的成長可填補聯電28奈米下半年產能的希望恐落空。

聯電2020年2月合併營收為136.06億元，較1月的歷史第三高140.9億元下滑約3.43%，較去年同期增加30.06%。1~2月合併營收276.97億元，年增率為24.44%。聯電對第一季營運看法穩定，預期本季晶圓出貨量與上季持平，以美元計的平均銷售單價亦持平，以此推算，聯電預期2020年第一季美元營收與上季新高水準相當。2019年第四季，聯電將剛合併的日本USJC(Fab 12M)營收納入晶圓專工的合併營收，帶動2019年第四季合併營收達418.5億元新高。

(時報資訊)