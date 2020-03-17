南山人壽啟動第二屆「儲備菁英計畫」，將以「Light up your career」為主軸。南山人壽表示，將擴大投注資源、並提供完整的育才計畫，依照專業領域特性，協助其打造輪調發展計畫，搶佔職場先機。

南山人壽今年徵才有三大亮點，首先，徵才組別最多元，本次儲備菁英徵才涵蓋投資、財務、業務通路、金融暨法人機構通路、客戶服務等保險業各核心領域，再者，加入南山人壽後，將由南山人壽高階主管親自指導儲備菁英。第三大亮點，為因應金融科技浪潮，亦擴大徵求多元人才。

南山人壽表示，保險業保險專業核心領域有其獨特專業性，講求專業深耕後擴展廣度，儲備菁英培訓將著重核心領域的專業培育，先培養成為所屬領域內的專才，同時蓄積個人未來的跨界發展力，承接在南山人壽的長期發展，孕育金融保險的未來接班人。

南山人壽第二屆儲備菁英計畫，將以系統化輪調、專案任務指派等完整的培訓指導體系進行培育。培訓初期將進行集中訓練，協助其瞭解企業文化並學習專業知識，建立完整的職能基礎；接著依個人適性及專業領域規劃培訓輪調，輪調期間也將安排高階主管親自指導，讓儲備菁英快速提升策略思考視野。

目前南山人壽儲備菁英徵選已開放報名，預計今年5月由高階主管親自遴選出最終人選，今年7月將安排集體培訓。

(時報資訊)