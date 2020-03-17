「吃屎哥」游兆霖擅用脫序言行搏版面，日前有網友在臉書直播吃屎哥遭毆影片，轄區龜山警出動快打部隊到場，發現是吃屎哥自導自演，依社會秩序維護法究辦。這樣的行為讓臉書社團《爆料公社》都看不下去，明文要求社員「不留言、不點讚、不分享」，就是要讓吃屎哥自然消失。

一名網友15日晚間在臉書開直播，標記「吃屎哥」游兆霖，並發文稱：「吃屎哥X嘴巴再臭一點沒關係，抓到那邊操俗啦X」，拍下3名男子將吃屎哥綁在電線桿上，不斷以鋁棒、手腳圍毆，吃屎哥還被迫唱歌、立正、匍匐前進。

龜山警分局晚間20時50分接獲民眾報案，稱龜山區中興路90巷市民農場有人遭毆打。轄區大林派出所、偵查隊出動快打部隊趕到現場，將現場10餘人帶回派出所查證，發現是吃屎哥自導自演被打劇情，並將影片直播上傳臉書，依社會秩序維護法究辦。

臉書社團《爆料公社》昨貼出公告表示，吃屎哥自導自演被扁求關注戲碼已經很多次，這次還造成民眾恐慌導致警方出動快打部隊浪費警力，對付這種人就是要「哪裡痛打哪裡」，要求社員「不留言、不點讚、不分享」，當他是空氣，讓他被FB演算法遮蔽，讓想紅的他痛不欲生。最後更表示「連屎都吃的人說的話能信嗎？他名自我連提都不想提」。

(中時電子報)