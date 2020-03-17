中華開發金控設立的中華開發創新加速器結合集團成員凱基銀行的創新科技金融（FinTech）團隊，首度舉行FinTech「金融微創新、獨創新商模」沙龍，串連投資戶如KKday、AsiaYo及多家潛力新創團隊，透過客製化的場景金融服務，例如數位身分認證、數位信貸、P2P轉帳等力挺新創。

開發金控子公司中華開發資本2017年成立「中華開發創新加速基金」投資早期新創企業，規模台幣12.9億，並進一步成立中華開發創新加速器提供創業導師、企業資源媒合及各類創業課程，讓台灣新創公司獲得一站式成長所需；預計今年底前開發資本將再募集第二檔創新基金，引進更多國際策略型投資人。

近年隨新經濟產業邁向平台化，中華開發創新加速基金總經理郭大經指出，「有交易之所在，就是FinTech之所在」；KKday創辦人陳明明、AsiaYo共同創辦人賴韋成現場與會時也提及，不只付款交易，隨新創服務跨足海外，海外支付系統或甚至線上刷卡身分驗證，都仰賴更創新的金融服務解決方案。

凱基銀行創新科技金融處協理陳哲煜說，團隊核心理念圍繞 “KGI inside”，強調與FinTech業者共同成長，「為你的平台開間銀行」即是透過金融服務「碎片化」、「模組化」、「API化」，提供新創業者隨插即用、無縫接軌的創新金融服務。

以付款為例，凱基銀行發現，除了金融小白族群以外，年輕消費者漸趨向信用卡以外的遞延付款（Buy Now Pay Later）方式，卻仍有信用產品需求，且期待產品具有快速簡單、直覺透明及自主掌控等三大特性。藉由協助新創平台在交易場景建立小額循環信用貸款制度，結果發現逾半使用者消費金額更多，近9成也願意再次使用，且相較信用卡收單手續費，平台營運成本也更低。

(工商 )