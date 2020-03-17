面臨美股、台股的極端震盪來回，回顧2008年金融海嘯風暴的「慢性盤跌」之勢，以上市公司成交量來看，在年底降至238.37億。而台股今天午後收盤加權指9440.29，成交總量達2203億，振幅3.15%，低於上周五單日也是10年來最大量的3606億，「這次人心恐慌的非理性、難測的不確定，遠大於金融風暴。」宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清說。

2008年9月26日雷曼兄弟宣布倒閉，到11月底的這兩個月期間，美股跌了30%。再看2020年1月爆發新冠肺炎疫情以來，美股於3月的三周、不到1個月期間，急跌的幅度也是達到30%，兩者之間有很大的差異。

宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清表示，台股這二天已出現「多殺多」及「融資斷頭」情況，是一種恐慌性殺盤。上週五的3月13日的台股單日成交量，就已達到10年最大量的3606億（上市公司3036億、上櫃570億），而昨天3月16日周一開盤的成交量為2512.8億（上市公司2110億、上櫃402.8億）。

陳國清指出，由於昨天亞股已事先反應美股大跌因而先昨天已下跌。但是，預期美股極端大跌之後可能出現反彈（目前美股期指上漲3%-4%），這樣的預期，使得亞股反應今晚美股會上漲而開低走高翻紅。

不過，因為股市大跌使得財富效果下降，對未來資訊產品的需求會下降，因而有分析師下調未來資訊產品的供應商訂單會降低，使得南韓及台灣股市表現較弱一些。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)