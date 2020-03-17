中外民情不同，對於新冠肺炎的反應有所不同。當然，既然是人，也有些方面的反應是一樣的。我們所住的地方紐約法拉盛區，大部分是華人，其次是韓國人，是大紐約地區一個特別區域，更是紐約州的一個小小地區，所以見聞僅僅是一小部分。

以我們個人來說，因為孩子們都是牙醫，有三家診所，所以口罩是不缺的。因為原就有固定的供應來源；當然現在的價格的確漲了很多。不過，市面上各藥房的口罩，聽說都被華人和韓國人搶購一空，寄回給各自國內的親友了。

我們倒是不大戴口罩。新冠肺炎疫情爆發之初，曾經戴口罩上街，看到大約有三分之一的人戴著口罩，接著幾天全美發生多起華人因戴口罩而被黑人毆打，我們也就不敢戴了。街上行人戴口罩的，也日漸減少，到上個星期，街上戴口罩的人已寥寥無幾。

這兩天，州政府宣佈緊急狀態，才看到街上戴口罩的華人多了一些，街上行人明顯減少，大家都盡量不出門。中餐館的生意差了許多。西餐廳好像影響不大。昨晚我們去一家意大利餐館吃飯，仍然高朋滿座。超市前幾天因為政府說：最好稍作囤糧（因為怕有些進口物資會延遲或短缺），結果造成短暫的搶購。這幾天超市的人已少了很多。

人都是一樣的，說不怕是假的。老外表面上看似鎮定，其實內心忐忑。一個朋友搭地鐵，在車廂裡不小心咳嗽了一聲，結果整個車廂的人都跑光了，車廂裡只剩她一個人。過了好幾站，才陸續有不知情的人上來。姊夫的一個朋友去看電影，打了一個噴涕，結果附近幾排的人都跑開了。

現在資訊傳播飛快，大家隨時都關注著，謹慎小心但也不過份驚慌。相較之下，華人就比較緊張。（不知道是較好還是不好）。我們住的大樓裡有一戶中國年輕人，很久都不敢出門了，一天下樓到前臺管理員處取郵包，只見他穿著自製的奇裝異服「防護衣」，頭上戴著浴帽，身穿雨衣，戴著眼鏡、蛙鏡、口罩、手套，全身包緊緊，笑倒了一堆人。

我們原本買了機票，要回加州舊金山，可是加州的疫情嚴重，只好退票，等過些時候再回去了，加州矽谷的朋友，大家都是在家上班，視訊會議。

這次新冠病毒，死亡的人不多（比流感少），這也是歐美起初不太重視的原因但現在發現，這次對經濟所造成的損失之大，真的是始料所不及，希望台灣不要為了這次控制疫情得當而得意忘形，其實，真正的大問題（經濟問題，兩岸問題）才剛開始。切莫掉以輕心。

投書者簡介：紐約華僑

(中時電子報)