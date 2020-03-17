美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，未來2個月不要舉行超過50人以上的大型活動，因此讓大聯盟開幕戰日期充滿未知數。紐約大都會「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）決定來娛樂球迷，打算開直播大玩「The Show」給大家看，不過卻有一個先決條件。

受到新冠肺炎影響，大聯盟開幕戰日期始終未定，阿隆索知道棒球迷們在這個時候肯定會相當鬱悶，因此找了一個方法來娛樂大家，他稍早在個人推特發布貼文：「這篇貼文若超過5萬次轉推，我將下載『The Show』跟我的隊友或是聯盟裡其他人對戰，我也會想辦法直播給大家看！」

貼文才發布1小時，就已經有超過9000人分享、6.9萬人按讚，如果粉絲們想要看阿隆索以另一種方式重啟賽季，就趕緊分享這篇貼文。

大聯盟接受疾病管制與預防中心的建議，打算將賽季延後2個月開打，波士頓紅襪總裁甘迺迪（Sam Kennedy）透露，各隊仍在討論要打滿162場比賽，他也提到，若在2個月後疫情仍無法取得控制，也有可能會把賽季延後到7月份。

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(中時電子報)