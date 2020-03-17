日本大相撲有人發燒了！本月開打的「春場所」有一位力士千代丸(位階前頭十五)從14日開始發燒，體溫連日上升到超過40度，引起外界關注。千代丸趕緊接受新冠肺炎檢測，17日檢測出爐是陰性，發燒的原因應是傷口被細菌感染發炎。

大相撲要連打15天，千代丸發燒前打贏了石浦，第8天就因發燒棄賽(算是敗戰, 累積5勝3敗)。診斷結果疑似蜂窩性組織炎，但還是依規定將他隔離。力士每日早上起床、晚間就寢前都要紀錄體溫。

日網友表示：「沒事真是太好了，大家都很擔心，千代丸加油。」但也有日人對此不滿：「力士有特權可以馬上檢查，老百姓發燒了卻沒得驗。」「只驗1次夠嗎？」「乾脆停賽算了，反正也沒人打得過白鵬(現任東橫綱)。」

依照賽程安排，每一個力士都要對戰15名對手，如果有人染病就可能會傳染給很多人。千代丸已經打了7個人。賽事從3月8日打到22日，是史上首次閉門舉行，只要1人感染整個賽事就會喊停。

(中時電子報)