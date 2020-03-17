市長林智堅17日前往與茄苳幼兒一起玩家家酒、教孩子學寫字以及捏麵團，現場互動有趣溫馨。（陳育賢攝）

市長林智堅17日前往與茄苳幼兒一起玩家家酒、教孩子學寫字以及捏麵團，現場互動有趣溫馨。（陳育賢攝）

市長林智堅17日前往與茄苳幼兒一起玩家家酒、教孩子學寫字以及捏麵團，現場互動有趣溫馨。（陳育賢攝）

市長林智堅17日前往與茄苳幼兒一起玩家家酒、教孩子學寫字以及捏麵團，現場互動有趣溫馨。（陳育賢攝）

為打造健康、優質、平價的幼兒園，新竹市政府特別在6年投入3億，整建公立老舊幼兒園，此次斥資3200萬修建的茄苳國小附設幼兒園已正式啟用，市長林智堅17日特別前往與幼兒一起玩家家酒、教孩子學寫字以及捏麵團，現場互動有趣溫馨。

市長林智堅表示，新竹市是全國最年輕的兒童城市，為讓孩子們快樂成長，市府陸續投入超過3億整建全市的公立幼兒園校舍，大幅改善教室、遊具等空間，並逐步設置中央廚房，透過持續投入資源完善公立幼兒園環境，要讓公立幼兒園的硬體環境跟上甚至超越私立幼兒園。

林智堅說，市府的幼兒園政策希望透過平價、優質與健康3大主軸的教保服務，建構完善的公幼體系，預計到2021年共將增加至1440個平價的公共化幼兒園名額，此外，更將逐步為各校建立中央廚房，為孩子的飲食健康做最安全的把關。

茄苳國小校長謝佳曄則指出，此次斥資3200萬整建的茄苳國小附設幼兒園，因過去建物老舊，此次工程將幼兒園與集會所兩個空間合而為一成為複合式建築，大大增加集會所與幼兒園的使用空間，透過建築規畫的巧思，彼此不會互相干擾，且在建築外觀設計上極具特色，色彩繽粉的玻璃採光罩並融入茄苳里蝴蝶地景生態，成為在地美學新地標。

室內規畫並以幼兒和教學為主體的設計，燈光採用溫暖色系、開放式廚房讓孩子參與觀察，最特別的是在室內各個角落規畫多元不同主題的學習區，根據四季規畫不同主題讓孩子自由參與，藉由體驗式互動學習讓孩子探索認識在地與家鄉，在如此完善舒適的硬體環境中學習，絲毫不輸給高費用的私立貴族幼兒園。

(中時 )