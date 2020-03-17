新冠肺炎疫情衝擊臺灣產業供應鏈、嚴重影響內需市場。今年適逢105周年行慶的臺企銀（2834）對此挹注資源與政府齊心抗疫，除公布企業貸款紓困措施，並宣布攜手北港朝天宮，推出支持在地消費挺產業活動，盼提供實質且具效率的協助，攜手共度疫情威脅。

為刺激內需市場，臺企銀選定有「保平安」之意的北港朝天宮聯名認同卡，將現金回饋0.3％加碼媽祖平安金，將整體回饋提升至1.05％，回饋總金額上限1050萬元，鼓勵民眾至在地商家刷卡，刺激觀光旅遊、百貨量販、餐飲、服飾、交通運輸及休閒服務等6大產業。

除了信用卡部外，臺企銀也動員企金、個金部門提出跨部門方案，除了積極訪視受災企業外，亦同步推出總額度100億元的「情義相挺貸款措施」，給予寬限期和到期日展延等，並針對第一線醫護、患者或受疫情影響放無薪假等對象，提供貸款寬緩辦法。

臺企銀受提列潤寅案呆帳影響，2019年稅後淨利67.34億元，年減11.86％，每股盈餘（EPS）估約0.94元。展望今年，雖有疫情不穩定因素干擾，臺企銀表示仍將卯足全力，推出系統性宏觀計畫支持中小企業及全民消費，力挺政府抗疫拚經濟。

臺企銀董事長黃博怡表示，臺企銀深耕臺灣105年，做為中小企業的強力後盾，面對新冠肺炎黑天鵝對各產業造成重傷害，此時攜手北港朝天宮舉辦「在地消費挺產業 媽祖賜福愛臺灣」活動，盼加強投入振興經濟力道。

(時報資訊)