經濟部配合交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊」旅遊補助方案發送200元夜市券政策自108年9月16日上路迄109年2月底截止使用，最後一波夜市券完成回收，經濟部表示業已統計夜市券，總計發放1,033萬張，回收750萬張，總回收率為72.6%，估計創造超過11億元的夜市商機，若非疫情影響，回收率應會更高。

經濟部表示，夜市券使用回收率，從108年10月的20%多一路攀升，108年12月底來到45%，109年2月底截止使用後，最終總回收率達到72.6%，又根據觀光局調查，過去國人旅遊時，前往夜市的比率大約一成，是過去的7倍，有效提升夜市人潮。各區回收狀況，分別北區179萬張(占23.9%)、中區137萬張(占18.3%)、南區260萬張(占34.7%)、東區174萬張(占23.1%)。顯示夜市券政策上路後，在南部及東部等重點區域，創造了可觀的旅遊住宿及消費效益。

夜市券政策是搭配交通部觀光局「擴大秋冬旅遊方案」的國旅加碼方案，目的是引導國旅人潮在地住宿、在地消費，本次推動的夜市消費方案半年來受到民眾高度關注，根據統計，回收率最高的前5名夜市依序是花蓮東大門夜市、台南花園夜市、高雄六合夜市、台中逢甲觀光夜市、嘉義市文化路夜市。

(時報資訊)