新型冠狀病毒疫情在全球延燒，衝擊整體消費性電子市場，智慧型手機又獲點名首當其衝，已經有多家外資調降今年全球智慧型手機出貨量，其中最新的是由亞系外資由原先的預估的13.6億支下修至12.9億支，三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今受訪說到，旗艦機Galaxy S20系列的預購狀況仍舊是優於預期，預計第二季智慧型手機市場會再回溫，另外，由於疫情的關係，三星也發現B2B的平板市場需求增加約3成。

陳啟蒙表示，目前看來疫情確實沒有緩和跡象，多多少少都會衝擊到市場的銷售力道，但三星最新推出的旗艦機Galaxy S20系列的預購狀況仍舊是優於預期，有達成預設的目標，即相較上一代成長8%，目前線上、線下的銷售比重也沒有太大的改變。

陳啟蒙表示，今年三星會將智慧機營運策略擺在提升單價美金600元(折合新台幣約18000元)以上的機款，再者，當然就是5G智慧機市場，三星接下來會針對5G端出更多的內容以及應用，提升消費者使用意願。

談到台灣整體市場，陳啟蒙坦言，以往到現在2月一直是比較淡的銷售時間點，根據統計，過去三年的2月都會有相較元月份月減6%的銷售表現，但合理預估3月會回溫，第二季會再好一點。

談到疫情三星的因應措施，三星台灣對於遠距上班目前正在準備中，且三星也看到，因為疫情關係，B2B的平板市場需求增加約3成，由於因為疫情對餐飲業的衝擊非常大，但因為智慧型手機螢幕太小，所以很多業者都在採購平板，不僅如此，三星本身還有很多B2B的解決方案。

(時報資訊)