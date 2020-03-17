黃瀞怡（小薰）、張書偉及導演莊絢維近日上鄭偉柏與瑪麗主持的MOMO綜合台《E!Studio藝鏡到底》宣傳新戲《76号恐怖書店之恐懼罐頭》。小薰在該系列短片《租屋》飾演單親媽媽，導演莊絢維認為：「她的質感很適合這個作品。」 開玩笑虧她有點媽味，小薰立刻反擊：「什麼意思！」笑翻全場。

一旁曾去探班的張書偉表示：「覺得小薰的表演比想像中內斂。」對於片中台詞少，小薰笑說：「導演喜歡我不講話，是對我口條有意見吧。」而小薰也分享她曾在台北的租屋經驗，當時可能是因為水土不服，她在一個月內發高燒三到四次，甚至眼白變紅，讓主持人瑪麗驚嚇直呼：「這應該是中邪吧！」

主持人瑪麗（左起）、導演莊絢維、小薰(黃瀞怡)、張書偉、主持人鄭偉柏。（圖／E!Studio藝鏡到底提供）

張書偉在短片《飢餓》中飾演極度貪婪的搶劫犯，因為貪念下了地獄，他抱持「有多壞就往死裡壞」、「多寫實就寫實」的心情詮釋角色，他在劇中猛灌水、「生吞」兩條牙膏，全都來真的！為了詮釋飢餓感，張書偉更好幾天沒吃東西只吃茶葉蛋和喝水，笑說：「但演這部戲體力消耗太大，第一天就破功，選擇吃菜。」劇中有不少被虐的場景，甚至有場戲被饒星星賞了30、40個巴掌，讓他的臉頰都被打到瘀青，相當敬業。瑪麗直呼：「導演你拍這個蠻紓壓的耶！」鄭偉柏則笑說：「書偉，你是會錢沒給導演，還是麻將都贏他。」

而小薰、張書偉皆由偶像團體出身成功轉型為專業演員，小薰透露，當時大家對她的印象都是綜藝節目、偶像、歌手，能演出的角色有限，她開始自我懷疑：「有一年去試鏡怎麼試都沒上，是我太胖嗎？還是我真的不會演戲？」正當想放棄時，另一扇門就為她打開，她以《我租了一個情人》入圍金鐘獎最佳女配角，演技受到肯定。

張書偉曾是天團「Energy」的團員，所到之處萬人空巷，他回憶有次結束校園演唱會要回到保母車上，現場湧入幾百名歌迷讓宣傳擋也擋不住，張書偉笑說：「宣傳叫我們五個人往不同方向衝，我記得我的左、右手都有30、40個人在抓我！」曾經有偶像、明星光環，讓他一開始演戲時被工作人員認為「難搞」，他說：「明星和演員是兩件事，演員不需要被保護，需要跟大家相處，而表演讓我知道怎麼樣去過生活。」

該集節目將於3月18日下午5點30分於MOMO綜合台播出，並於《E!Studio藝鏡到底》社群平台同步上線。《76号恐怖書店之恐懼罐頭》於myVideo陸續播映。

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(中時電子報)