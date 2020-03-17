新北市中和區瓦磘里長林綺芳，無視疫情照樣揪團飛歐到西班牙旅遊，消息傳開引起一陣嘩然。新北市長侯友宜今（17）日呼籲，沒有必要就不要出國，不管旅遊警示是一級、二級還是三級，他以台語強調「麥出去就嘸代誌」。

侯友宜說，即使還沒列為第三級警示的高風險國家，最好也要到當地走動，因為現在全球疫情變動的很快，有些地區很快就被列入第三級警示區域，非常危險，所以公開呼籲新北市民，盡量要求自己，非必要就不要出國了。

侯友宜昨天才宣布禁止高中以下師生出國，也讓國內各縣市政府陸續跟進禁止出國的措施，但馬上就有消息傳出，轄內中和區有里長無視疫情，依然帶團到疫情高風險的國家旅遊，這也讓市府馬上舉行記者會呼籲，這段時間「非必要」不要出國，這是一個重點，不是學生而已，一般市民也是一樣。

針對有法律界人士批評禁止高中生出國於法無據，他今天也指出，防治疫情只有「過」沒有「不及」。現階段採取的防疫策略，阻絕於境外、管控於境內，決戰點在於境外，尤其最容易群聚的校園，更應該用嚴格標準來看待。

侯友宜強調，到被列為第三級警示的國家出遊，返台就要居家隔離或檢疫，民眾如果明知故犯，中央也已表示，屆時會公布姓名。至於關於居家隔離不應補償費用，還該徵收費用，侯友宜則覺得可以更早一點實施，他也希望國人要共體時艱，渡過疫情。

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(中時電子報)