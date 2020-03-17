新冠肺炎持續延燒，甚至讓許多國家採取「鎖國」防堵病毒，目前歐洲疫情的大爆發讓人心惶惶，但更多專家憂心美國將成為下一個未爆蛋，美國官方估計將有1億5000萬人遭到感染，其實恐怕實際數字更多，日本朝日電視台等媒體就陸續報導美國之前流感感染者、死者實際上不少人都是新冠肺炎感染者，就連美國疾病預防和控制中心一開始先鬆口「新冠肺炎症狀和流感非常相似」，之後更坦承「流感篩檢陰性者都懷疑是新冠病毒。」

再加上美國去年6~10月時陸續爆發一連串原因不明的肺炎，日媒因此懷疑新冠肺炎可能發源於美國。根據美國疾病預防和控制中心資料，去年10月美國境內不明原因的嚴重肺部死亡病例累計至18個，分散於美國15個州，而確認或疑似染上這一病症的病例累計達1080個，遍布美國48個州，這種病症由於X片時能看到其肺部出現白化現象（新冠肺炎也有這種現象）而被稱為「白肺病」，當時認為其病症發源的可能關聯是使用霧化型電子菸，這一事件也使得全世界很多愛抽電子菸的人不得不停止自己的愛好。隨著新冠肺炎疫情擴散，現在許多人懷疑美國去年爆發的「白肺病」很可能就是新冠肺炎。

根據日本朝日電視台報導，由於美國的醫療費用較高，大部分美國人在生病後通常不會選擇就醫治療，特別是感冒症狀的疾病，而且醫院中針對感冒症狀的疾病也不會進行冠狀病毒方面的檢測化驗，所以即便有人患了新型肺炎，美國疾控中心也不一定知道，更何況新型肺炎的輕症患者可能根本沒有症狀，更無從查起，也更引人猜測。

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(中時電子報)