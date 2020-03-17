北市大橋頭幫角頭劉丁柱本月1日遭人襲擊，槍手開第1槍擊中香爐後，卻因槍枝卡彈隨即逃逸，警方15日在花蓮逮捕槍手陳宜楓，他一扛下所有犯行，並稱其他接應、監控的人都不知情，還說是去年的機車「行車糾紛」懷恨至今，士林地檢署複訊後依殺人未遂罪向法院聲請羈押禁見獲准。

綽號「柳丁」的57歲劉丁柱，本月初自萬華住家出門，即遭人尾隨在後，陳嫌不到6點埋伏在劉男位在安西街的公廟旁，見劉停好機車，正要步入宮廟時，6點37分持改造手槍朝劉開槍，而第1槍打中香爐，第2槍卡彈，陳嫌隨即拉滑套想要開第3槍，但因劉嗆「你在幹什麼！」陳嫌隨即逃逸，搭乘接應車輛逃逸。

劉事後還笑槍手「太嫩」，並聲稱是大同區的都市更新與人結怨，懷疑是有人找槍手警告他，但卻不願意報案，告訴警方「不知道是誰，不想報案！」

警方根據監視器，鎖定槍手逃逸路線，並發現另外3人分騎乘2台機車，自萬華區跟蹤劉男出門，通知陳嫌人已經抵達宮廟，再由槍手犯案後，搭乘轎車逃逸。

警方鎖定陳嫌犯案後，一直躲藏在花蓮的民宿，偶爾會出門買東西吃，其他人都留在台北，15日下午持拘票在花蓮逮捕陳嫌，同步逮捕接應同夥等4人到案。

40歲陳嫌有多項前科，供稱與其他人無關，坦承是他開槍，到花蓮「散散心」，否認背後有人教唆指使，作案槍枝則丟棄在淡水河內，警方仍根據通聯，調查幕後主使者。

(中時 )