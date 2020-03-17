崔慈悌／台北報導

逾半數德商預期今年營收將減少超過1成，不過也有業者因轉單效應而獲利，倍福自動化公司總經理王綏雋表示，在疫情衝擊下，很多業者決定改用自動化設備，預估今年營收可成長3成以上，做網路安全的TUV SUD集團也估計今年在台灣的營收至少可成長1成。

德國經濟辦事處今天召開記者會，公布這波新冠肺炎疫情對在台德商的影響，28.2％德商表示會有重度影響、34.6％中度影響、20.5％輕度影響、只有2.6％認為毫無影響，另有14.1％認為目前言之過早。

至於對今年上半年營收的衝擊，有17.9％德商預期公司營收將減少超過30％，32.1％德商預期營收減少10％至30％，9％預期營收減少低於10％，只有2.6％的德商預期營收會增加，毫無影響的則有6.3％。

不過也有德商受惠於這波疫情帶來的轉單效應，王綏雋表示，原訂在4月開幕、全球最重要工業展之一的漢諾威工業展，已宣布延後到7月舉行，這波疫情對德國總公司的全球營運衝擊，目前還難以預估。但亞洲部分，因中國大陸疫情嚴重，台灣相對安全，已有一些轉單效應過來。

他說，這波疫情後，很多企業都想節省人力的使用，加上自動化設備可以讓業者產能增加30％以上，因此台灣廠商也開始朝自動化方向發展，預估今年在台灣的營收可以大幅成長。

王綏雋強調，由於該公司在台灣的主要客戶是半導體和電子設備業者，其中半導體受惠5G手機的發展，汽車電子銷售情況也不錯，如果疫情能夠在年中出現緩和，今年營收估計至少可成長30％，甚至可達40％以上。

德商TUV SUD集團北亞區行銷副總裁呂岳憲也表示，從全球防疫來看，台灣做的最好，以他負責的北亞區而言，台灣受到的衝擊也較小，甚至受惠於政府的政策，今年1、2月份都比去年成長，網路安全需求也愈來愈多，「危機所在也是轉機所在」。

他認為，在台灣的營收成長，與台商回流和中美貿易戰有關，台灣和越南「轉單效應都蠻明顯的」，前10年該公司在大陸營收成長快速，但台灣這兩年在亞洲四小龍成長都是第一名，未來5年他預估，台灣在亞洲四小龍中的成長還會是第一名。

呂岳憲認為，這波新冠肺炎疫情，亞洲各國以台灣最安全，外國人比較敢出來走來走去，「我們在韓國和日本的同事都非常羡慕台灣」，防疫做得好也讓外國人願意來投資。

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(中時 )