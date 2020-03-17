台中市副議長顏莉敏參加靜宜大學防疫小物敦親睦鄰活動，和民眾擺起「打噴嚏標準姿勢」。（顏莉敏服務處提供／陳淑娥台中傳真）

新冠肺炎全球大流行，台中市副議長顏莉敏日前參加靜宜大學防疫小物敦親睦鄰活動，和民眾擺起「打噴嚏標準姿勢」，網友直呼連打噴嚏都好看！顏莉敏17日表示，台中有15家指定隔離醫院，計94床負壓隔離病床，台灣防疫機制嚴格，只要配合政府政策勤洗手、咳嗽摀口鼻，就能降低感染率。

顏莉敏指出，新冠肺炎疫情全球持續延燒，我國確診人數達50餘例，多數在就診後都能恢復身體健康，中央、地方都嚴正以待，攜手合作防疫工作。

由於健康者不需戴口罩，民眾突然忍不住想咳嗽或打噴嚏時，沒戴口罩難免引人側目，疾管署也宣導以衣袖遮掩口鼻標準姿勢。顏莉敏日前參加靜宜大學防疫小物敦親睦鄰活動，大方擺起「打噴嚏標準姿勢」，網友看了直呼連打噴嚏都好看！

顏莉敏指出，雖然目前疫情延燒全球，但確診者多是輕症，台中市共有15家指定隔離醫院，計94床負壓隔離病床，以台灣嚴格防疫機制，只要配合政府政策平時勤洗手、咳嗽摀口鼻，出入醫院或有發燒及呼吸道症狀者配戴口罩盡速就醫，希望能夠早日穩定疫情，大家一起度過難關。

靜宜大學校長唐傳義表示，防疫期間，學校教室下課後、餐廳及宿舍皆定期消毒，師生除勤洗手，並加強健康自主管理，相關數據上傳雲端，校方同時製作2萬個裝有抗菌潔手凝露、洗手乳及濕紙巾等防疫用品的「小修女平安袋」，發送給師生及附近里民，與社區一起攜手防疫。

(中時 )