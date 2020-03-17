縣府規畫「竹東旅遊服務園區」，將竹東鎮公所及地政戶政等單位，納入計畫將在新開發區新建「竹東綜合行政中心」，但鎮代會主張原地重建，未通過公所遷建所需的1400萬元設計監造預算，縣府將派員與鎮代會協調期化解爭議。

鎮代會主席陳昌平認為，鎮公所周邊以東林路圓環為中心的行政機關林立，一旁有中央市場為主為商業中心，民眾洽公便利性高，原地重建能帶動市區商業營運，遷建到工業一路的開發區，不會讓東林路等市區道路變得更寬更廣，也不會讓市區商機無限。

鎮公所主秘張瑞龍指出，鎮公所被鑑定為危險建物，現有基地不大，建蔽率50和容積率250只能蓋5樓，1樓空間會再縮減，挖地下2層的停車空間有限，建築費更須花費地上建物的2倍。

張瑞龍並說，若原地改建將租用房舍辦公3年，租金、裝修還有2次搬遷費用，怎麼算還是在工業一路和北興路口新建「竹東綜合行政中心」為宜。

按縣府計畫新建竹東綜合行政中心，土地由縣府和國有財產局撥用，將搬遷鎮公所、鎮代會、南區婦幼服務館、地政、戶政及稅捐等單位，鎮公所分擔款約2.64 億元，在110年和111年預算分年編列。

但，鎮公所今年編設計監造1400萬元預算，未獲鎮代會通過，讓竹東綜合行政中心興建出現變數，縣府將派員與鎮代會主席陳昌平等代表協調，期能化解爭議。

(中時 )