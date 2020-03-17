奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝昆霖示範低能量體外震波治療。（曹婷婷攝）

國內一份調查顯示，40歲以上男性有2成到5成面臨不同程度勃起功能障礙，但真正會就醫的卻遠低於這個人數。奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝昆霖收治一名50多年男性苦於房事不順，上網買藥、嘗試祕方都無效，受不了才到醫院檢查，診斷為血管性勃起功能障礙，給予口服藥兼進行為期6周低能量體外震波療程，硬度明顯提升。

謝昆霖表示，不管是治療勃起功能障礙或慢性骨盆發炎徵候群，低能量體外震波都可以提供無傷口也非侵襲性、不用住院、簡單安全且幾乎無副作用的治療方式，但也非每個病人都適合這樣的治療，例如凝血功能差者就不建議。

謝昆霖指出，低能量體外震波技術早已運用在復健科一段時日，在泌尿科的範疇則是開始於一位以色列醫師在2010年發表關於治療勃起障礙，之後便受到注目且蓬勃發展，另一個適應症是「慢性骨盆發炎徵候群」，也就是「慢性攝護腺炎」，該疾病對於不管病人或泌尿科醫師都很困擾，因有些男性以解尿障礙表現，甚至單純勃起功能障礙或者不孕，要在第一時間確診相對困難，低能量震波對這，族群來說就是個福音。

謝昆霖說，目前治療1次費用為6000元到8000元不等，施打後，一般可維持1、2年沒問題，但若是原本症狀相對嚴重，也可能須再進行治療，另也要配合生活作息改變等等。他呼籲，一旦有以上相關的疾病或徵狀，應該尋求泌尿科醫師作完整的檢查後給予適當的治療，而非在網路或口耳相傳中尋找可能對身體有所損害的偏方。

(中時 )