陸3月以來豬肉、蔬菜價格有所下降 14:092020/03/17 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《中新網》報導，大陸國家發改委新聞發言人孟瑋17日在新聞發布會上表示，3月分以來，大陸全國以及湖北省和武漢市糧油價格運行平穩，豬肉、蔬菜價格有所下降，隨著交通運輸和物流配送「最後一公里」打通，重要生活物資價格有望保持平穩運行態勢。 (旺報 ) #價格 #大陸 #新聞 #下降 #豬肉 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸航空業慘兮兮 2月旅客減8成 04:092020/03/13 焦點新聞 借鑑大陸經驗 有利台灣防疫 04:092020/03/13 論壇廣場 陸2月汽車產銷量 狂掉八成 04:102020/03/13 全球財經 陸企復工率近6成 籲官員帶頭消費 04:102020/03/13 兩岸要聞 疫情誰先挑起 陸美官員互槓 04:102020/03/14 國際大事 大陸衛健委稱新冠肺炎確診、疑似病例持續下降 治癒率上升 15:592020/03/14 兩岸 疫後的世界新秩序 04:102020/03/15 時論廣場 敵視台商是自挖牆腳 04:102020/03/16 論壇廣場 陸2月7大中城市房市價格漲幅穩中有落 09:472020/03/16 財經 數據斷崖式下墜 陸景氣拉警報 04:092020/03/17 焦點新聞 財經熱門新聞 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 台股明反彈 專家：散戶有這些股票先砍 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 即時 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 台股「多殺多、融資斷頭」 投資恐慌難測遠大於2008年金融海嘯風暴 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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