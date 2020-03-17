據《中新網》報導，大陸國家發改委新聞發言人孟瑋17日在新聞發布會上表示，3月分以來，大陸全國以及湖北省和武漢市糧油價格運行平穩，豬肉、蔬菜價格有所下降，隨著交通運輸和物流配送「最後一公里」打通，重要生活物資價格有望保持平穩運行態勢。

(旺報 )