政府「口罩實名制2.0」首波預購開跑，民眾可透過線上平台直接預購口罩，不用出門排隊。第一銀行除了積極配合政府eMask口罩預購系統處理外，一銀宣布，凡透過一銀iLEO APP或第e行動APP完成首波口罩繳費服務，前五萬名用戶即享「22元回饋金」，每戶限回饋一次於次月入帳。3片口罩包含運費都由一銀幫你買單，全額回饋100％。

一銀表示，疫情蔓延之際，口罩不僅可以讓自己做好防護措施，也等同幫別人多做一層保護，利己又利他。為了幫助更多民眾順利買到口罩，一銀祭出「3片口罩含運費幫你買單」的超值回饋，鼓勵民眾善加利用行動銀行繳費服務，響應免排隊、免出門、免群聚，降低疫情散播風險。

一銀致力落實社會責任，陪伴民眾度過疫情難關，不僅有口罩2.0優惠活動之外，同時也不斷釋出多項紓困方案，例如第一線醫療人員、受隔離或因疫情滯留無法返台的信用卡持卡人無法即時繳納信用卡費用，至4月底前可致電一銀客服，申請減免延遲繳款的違約金及利息。

受到疫情影響日常生活而有資金週轉需求者，也可透過線上平台「第e數速貸」、「微企e時貸」提出申請，快速便捷取得所需資金。因防疫需求而增加的營運費用需求，一銀也全力支持，就是要與民眾同心抗疫。

(工商 )