基隆市府針對校園廚工及營養午餐釋出防疫措施，並發放校廚每人2片布口罩。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

林右昌指出，前陣子自己到校園跟小朋友一起吃營養午餐，幫忙盛飯、菜的時候，是需要戴著帽子把所有頭髮網住，並配戴一個遮蔽的罩子，來保證孩童用餐的安全及品質。（吳康瑋攝）

林右昌指出，前陣子自己到校園跟小朋友一起吃營養午餐，幫忙盛飯、菜的時候，是需要戴著帽子把所有頭髮網住，並配戴一個遮蔽的罩子，來保證孩童用餐的安全及品質。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情延燒，北部已出現校園確診個案，基隆就有家長擔心校園廚工沒有獲配發專業防疫口罩，卻掌管著孩童的營養午餐，恐怕會成為防疫漏洞，讓孩童病從口入，對此，市長林右昌表示，營養午餐的配製本來就有透明的防護措施，而校廚須戴上市府發放的每人2片的布口罩來避免飛沫感染，是家長多慮了。

林右昌指出，前陣子自己到校園跟小朋友一起吃營養午餐，幫忙盛飯、菜的時候，是需要戴著帽子把所有頭髮網住，並配戴一個遮蔽的罩子，來保證孩童用餐的安全及品質。他說，校廚平常就用很高的標準在要求衛生的安全，並且原先口罩配發的指引上，校廚不需要戴口罩，但市府仍為在地163位校廚，發放了326片口罩，請家長放心。

面對疫情影響，市府教育處指出，各校配膳人員應符合「食品良好衛生規範準則」的衛生標準及防疫措施，避免口沫影響食物品質，並落實正確手部清潔、量測體溫等，並於用餐後清潔桌面及環境，以落實相關衛生安全管理的原則。

處長林祝里也特別提醒，各校校廚在留意廚房環境的清潔之餘，也要做好個人健康管理，養成勤洗手的習慣，確保學生吃的安全、健康與美味，以強化學生的免疫力，她也要求學校落實每週消毒2次，並持續掌握學生健康狀況及旅遊史等措施，不僅守護孩子的健康，也確保防疫無破口。

(中時 )