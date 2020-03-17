崇越科技（5434）旗下轉投資生鮮通路品牌《安永鮮物》健康超市，主打天然安心冷凍水產肉品。看好健康商機，不畏疫情再展新店，大直明水門市於3月17日正式開幕，除祭出百種優惠吸客外，還新增麵包、便當等餐飲服務，滿足商圈居民需求。

另外，新推出自有品牌安永鮮豚冷凍水餃與古早味滷肉燥、泰式打拋豬等拌醬系列新品，期望帶動整體業績成長一至兩成。

安永鮮物表示，大直明水門市主打家庭生活烹飪所需海鮮、肉品等自有品牌冷凍食材，以及無添加藥膳、鱸魚精、湯品等加工食品，逾千種商品品項，自有品牌占二成。

該門市坐落於大直重劃區、永安國小明星學區，鄰近北安商圈及捷運大直站。明水路為知名豪宅聚落，擁有高品質居住環境，與安永鮮物產品的品質及健康訴求相符，可望滿足社區居民的期待。

安永鮮物至今全台共計11家直營門市、15家百貨合作專櫃，以及ANYO FRESH線上購物，門市主要分布於新竹以北，預計今年年底可達20家門市與22家專櫃。

(工商 )