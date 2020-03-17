好萊塢確診再添一例，26歲女星瑞秋麥修斯（Rachel Matthews）當地時間16日晚間在IG自曝上週她確診新冠肺炎，目前正隔離治療中，她詳細記錄自己染病的過程，將症狀表現公開，希望能夠幫助到其他人。瑞秋麥修斯曾為《冰雪奇緣2》配音北烏卓人哈妮瑪倫，也在驚悚片《忌日快樂》、《祝你忌日快樂》展露頭角。她表示目前感覺好多了，並透露了自己一開始很難能去檢測，是因為身邊已經有人確診了，而且自己也有症狀表現，最終才能去篩檢。

她在貼文中詳細描述發病首日至第7天的感受，「第一天：喉嚨痛、疲勞、頭痛；第2天：輕度發燒、全身酸痛、發冷，肺部劇烈疼痛，開始乾咳，食慾不振」，到了第3天沒有發燒、輕微身體疼痛，肺部深層開始惡化、乾咳並呼吸急促，身體嚴重疲勞和食慾不振。而第4天症狀似乎變得溫和，但是肺部仍然沉重且呼吸急促，而失去嗅覺和味覺，「第5、6、7天一切基本上沒有太大變化，仍有呼吸急促、食慾不振、疲倦等症狀，但總體而言還算OK。」

(中時 )