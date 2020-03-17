黃偉晉原訂15日舉行預購簽唱會，卻因疫情肆虐，在防疫優先、健康第一的原則下，忍痛取消，他坦言：「不失落是騙人的。」一向寵粉的他，日前特地前往包裝廠，在限量精裝版的歌詞本上一一為粉絲簽名，他笑說：「以前團體簽名都是在簽唱會上面，偶爾有空檔還可以休息，但今天只有一個人，真的是要手刀不休息的為大家簽完。」

黃偉晉個人首張EP《背光旅行》，上周一開放預購精裝版立即秒殺，讓他聽到好消息直說：「真的是媽祖保佑，當天中午公司通知完售，傳給我看那些排行榜，真的非常感動，沒有想到有這樣的好成績。」擔憂還有許多粉絲買不到預購版本，黃偉晉也主動和唱片公司緊急商討，決定緊急再加量回饋粉絲一路以來的熱情支持。

黃偉晉在防疫優先、健康第一的原則下，特地前往包裝廠親簽EP。（圖／愛貝克思提供）

而他也在簽名空檔開直播與大家互動，並詢問粉絲們想要什麼「隱藏版彩蛋」的簽名便利貼？沒想到粉絲要求他簽上三字經、五字經等文字，讓他一度傻眼。但他也應要簽上「人之初、性本（善）」、「XX娘（林默娘），保佑你」等五字經、三字經等文字，作為隱藏版彩蛋送給粉絲們，還不忘強調：「就是好玩、跟大家開玩笑，希望大家收到後不要寄存證信函給我。」黃偉晉首張個人唱作 EP《背光旅行》23日發行。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)