金鐘導演何潤東第二部自製自導自編影集《誰在你身邊》（Who’s By Your Side）日前開鏡，卡司相當驚人，邀來多年好友張鈞甯、徐若瑄兩位重量級女神擔綱女主角，徐若瑄更同時擔任製作人，男主角則找來金鐘視帝莊凱勛，曾入圍金鐘獎最佳男配的新星陳恩峰也加入演出，相當令人期待。

金鐘導演何潤東（中）邀到張鈞甯（右）、徐若瑄（左）兩位重量級女神擔綱新戲女主角。（圖／頤東娛樂提供）

提及選角，何潤東表示：「當初在構思劇本時就已鎖定女主角為張鈞甯，劇本更是根據她為藍本撰寫，後來努力厚著臉皮終於成功敲到她的檔期，也非常感謝Vivian、凱勛及恩峰的加入，他們四位在我心中都是一時之選，一起來為劇中兩對婚姻關係找出更值得深入探討的觀點。」《誰在你身邊》為黑暗懸疑題材，探討婚姻關係中人性的善與惡，著重於男女雙方在婚姻關係中所面臨的課題，故事從徐若瑄、張鈞甯這對已各有婚嫁的姊妹帶起。

徐若瑄認為，夫妻是因愛結合，但現實這份愛或許不能長期支持現實中雙方的差異，若長期缺乏坦白和溝通之下，漸漸就形成危機，日後以不同形式爆發。張鈞甯則不諱言，劇本裡的婚姻課題對她來說太困難了，「它會一直變化，必須是要兩個人非常小心翼翼地珍惜跟經營著，所以這次在角色詮釋時需要更細緻的抓出每個轉折點。」

何潤東精心籌備的第二部影集作品開拍。（圖／頤東娛樂提供）

張鈞甯睽違七年回歸台劇，與導演何潤東再度合作，她開玩笑表示：「我跟Peter（何潤東）這次已經是第六次合作了，上次是去客串《翻牆的記憶》，我跟他就是十四肋插刀的朋友！接到他的戲約絕對不可能拒絕！」這次的角色個性非常吸引她，劇中受到成長家庭環境所影響，一直認為自己沒有具備愛人的能力，直到遇到一個全心全意愛她的人之後，她變得更加勇敢面對生活中的創傷。她表示，「角色的個性感與力量感是我之前從未詮釋過的，希望藉由這個角色，傳達給大家不管生活中遭遇任何難題，都能用愛裡面的勇敢和力量來解決。」張鈞甯與徐若瑄熟識已久，兩人首次飾演姐妹同台演出，讓她非常期待。

何潤東自編自導的《誰在你身邊》已在台中開鏡。（圖／頤東娛樂提供）

徐若瑄這次身兼戲劇製作人和演員，劇中與莊凱勛飾演夫妻，她認為這個角色相當接地氣，「P導希望我完全不要用力去演，只要真實的去當一個老百姓、小人物。」她透過身邊朋友分享的婚姻故事來做功課，並成為她的揣摩範本，身為製作人的她，期許製作出不同以往題材的懸疑故事，以高規格的拍攝帶給觀眾不同的感官視覺衝擊，她特別感謝三位主演的加入，並拍胸脯信心保證，「他們接下角色後一定不會後悔，這部戲絕對讓人期待度破表、未演先轟動。」

金鐘視帝莊凱勛（左）與徐若瑄（右）劇中演夫妻。（圖／頤東娛樂提供）

金鐘視帝莊凱勛與導演何潤東、徐若瑄、張鈞甯都是首次合作，他自曝最近的準備功課之一，是在使用手機或開車時，時常播放徐若瑄的歌曲，讓她的聲音成為平常生活再自然不過的存在，並笑說：「畢竟女神們突然成了自己10多年來的妻子與小姨子，這真的需要一點獵奇的方式來洗腦自己。」他表示劇中人物在寫實的基調上生活著，「每一個人都是在自己的困境裡為自己的立場拚搏，我相信很多人在看了這部劇之後，會在其中找到自己角色的對位，而得到共鳴或撫慰。」

陳恩峰（左）與張鈞甯（右）再度合作《誰在你身邊》，兩人劇中飾演夫妻。（圖／頤東娛樂提供）

陳恩峰曾以《翻牆的記憶》入圍最佳男配角，再度與何潤東合作戲劇，這次將與張鈞甯飾演夫妻，他說張鈞甯是一位細心且耐心的演員，為了幫助他快速進入角色，戲裡戲外兩人都互稱對方劇中的名字，把對方當作真實存在身邊的角色來相處，以呈現最真實的情感。張鈞甯也大讚陳恩峰是一位幽默感十足的人，常常在拍攝現場逗樂大家，但上戲時又馬上進到工作狀態，與他對戲時特別有安全感，也可以盡情發揮。

導演何潤東（右三）自製黑暗懸疑影集《誰在你身邊》，與製作人徐若瑄（右二）率張鈞甯（左三）、莊凱勛（左二）、陳恩峰（左一）、王可元（右一）舉行開鏡。（圖／頤東娛樂提供）

《誰在你身邊》日前已在台中開鏡，適逢新冠肺炎疫情期間，導演何潤東除了加強防疫措施外，製作人徐若瑄趁還沒進組前就已幫大家張羅防疫用品，無私的貢獻自己買的乾洗手、額溫槍還有口罩，因徐若瑄本身是容易過敏的體質，平時就會備口罩，沒想到這次遇上疫情，知道劇組辛苦拍攝沒時間排隊買口罩，所以貢獻自己的口罩給劇組使用，並製作團服提供給全體工作人員，貼心舉動讓劇組萬分感謝。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)