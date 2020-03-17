花蓮監獄自產布口罩套並開始對外供應，除了機關團體，也接受民眾的預訂，由於用料實在、CP值高廣受肯定，目前已出貨逾萬件。（花蓮監獄提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮監獄收容受刑人一針一線，縫製500個布口罩，今天贈給吉安鄉公所清潔隊，期望在最基層服務人員，工作時能延長口罩使用次數，克服防疫口罩不足窘境。

典獄長葛煌明表示，有感於潔淨的城市有一群默默無名的英雄付出，清潔隊為無論是工作出勤，皆與人互動頻繁，為考量清潔隊員的迫切需求性，500個由收容人自製的布口罩套，希望帶給每一位清潔隊員在執行公務期間，能夠為自身安全更有保障，阻絕環境中的感染，也為防疫、為社會盡一點棉薄之力。

葛煌明說，花蓮監獄自上個月開始自產布口罩套並開始對外供應，除了機關團體，也接受民眾的預訂，由於用料透氣性佳、CP值高廣受肯定，目前出貨數已逾萬件，預估可減緩廣大東部地區民眾的口罩用量。

吉安鄉長游淑貞感受到花監對疫情的關懷情誼，收容人對社會付出關愛與親作分享，讓隊員們感受到滿滿的幸福，期望攜手共同保障吉安鄉公所清潔隊最基層的服務工作人員健康安全。

(中時 )