大政治大爆卦-無色覺醒》決戰境外移入！專家籲下重手 回國無差別隔離14天？ 14:162020/03/17 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》決戰境外移入！專家籲下重手 回國無差別隔離14天? Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐美新冠肺炎疫情升溫，連帶使台灣境外移入個案增多，近一週境外個案暴增21例。指揮中心指揮官陳時中表示，最近新增的案例皆為境外移入，他呼籲民眾避免非必要的出國行程。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #境外移入 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #COVID-19 #台灣 #歐美 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐洲境外移入連3爆 擴大外國人篩檢 04:092020/03/13 焦點新聞 台南累計5起境外移入登革熱 市府大陣仗噴藥 10:352020/03/13 生活 上海境外移入確診病例增至12例 7例來自義大利 10:292020/03/14 兩岸 屏東出現首例「茲卡病毒」境外移入確診個案 16:462020/03/14 生活 香港通報新冠肺炎確診案例 境外移入漸增 21:142020/03/14 兩岸 新增6境外移入案例創新高 醫急吐10字 18:102020/03/15 生活 台灣新增6境外移入 醫開砲一句網憤怒了 00:192020/03/16 生活 單日暴增6例境外移入 創新高 高中生確診 全班停課 04:102020/03/16 生活新聞 境外移入增多 台灣面臨第2波攻勢 04:102020/03/16 生活新聞 陸15日新增確診高達八成為境外移入 成最新防疫重點 13:392020/03/16 財經 政治熱門新聞 不是江啟臣 他稱能救韓國瑜是「他」！ - 政治 「罷韓」不演了！趙天麟竟爆民進黨下一步？ - 政治 媒體人：高雄人只要問這三個問題 罷韓陣線就崩潰了 - 政治 罷韓露出馬腳？洛杉基再揭內幕 - 政治 趙少康觀察新冠確診三特質 驚呼幾乎是「上流社會」？ ！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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