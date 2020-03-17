中原大學因應疫情持續擴大，為避免教室群聚上課發生感染事宜，積極超前佈署，24日起教室上課形式全部改採「類似非同步遠距教學(無面授)」方式，學生上課、評量方式均有變革。校方強調，並未停班、停課，而是改變上課形式，且為確保教學品質與學生學習成效，並掌握學生學習動向，包括：學生住宿、師生上課日程、學習暨生活輔導、上班上課等運作皆照常，並以現代化數位教學方式因應疫情之嚴峻挑戰。

中原大學副校長李夢輝表示，非同步遠距教學是為了避免群聚感染風險，學生仍要依照課表時間在線上上課。校園內的社團或課外活動依防疫規定照常進行，希望學生活動範圍仍在學校，僅是運用科技調整教學方式，並非停課。待中央流行疫情指揮中心宣布疫情結束後，將恢復教室上課。

中原大學教務處表示，中原推動非同步遠距教學已有一段時間，師生對於線上教學平台i-Learning十分熟悉，除製作線上教學系統之操作懶人包，並舉辦多場線上教學相關說明會、研習活動與教師工作坊，協助老師或助教充分了解如何操作線上教學系統及準備教學教材。日前大陸港澳生無法來台時，即已採用非同步遠距教學方式，如今擴大實施，希望降低新冠肺炎疫情在學校擴散的風險，以確保師生健康。

針對在海外交換或實習的學生，中原大學也十分關切其安全，並通知學生依各國疫情決定是否回國。在國外之交換生、實習生如欲返國，可於3月23日前在中原大學官網「防疫專區─赴國外交換或實習學生選課作業」完成選課流程。

中原大學國際處表示，目前在海外的交換學生共有54 位，其中以美國25位學生為最多，其次是日本7位、荷蘭6位、韓國5位，其中已知有10位學生預計於3月底前返國。中原大學表示，如果當地疫情嚴峻的話，基於學生安全，會希望學生依政府相關措施儘快回國，若需要任何協助，學校會給予最大的幫助。

中原大學教務處再指出，中原大學因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情重大變化，採取彈性教學措施，包括：取消期中、期末集中排考；成績評量改以報告、作業、討論、線上考試等彈性方式為之；上課日程、課程單元目標及內容，悉依原「課程計畫」逐週進行，以符合教育部18週上課之規定，俾確保學生學習權益。

中原大學依據教育部及中央流行疫情指揮中心規定，已完成各項準備以及彈性措施，期能在大家共同用心防疫下，有效維護師生健康，建構安全友善的學習環境。

(旺報 )