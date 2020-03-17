原相(3227)近期受新型冠狀病毒的影響，股價出現一波修正，但由於CIS缺貨狀況今年恐難舒緩，加上TWS(無線藍芽耳機)以及任天堂Switch在大陸市場因為疫情的宅商機發酵，都將扮演原相重要營運動能，原相今股價逆勢抗跌，盤中最高來到152元，漲幅達4.8%，午盤後則收斂到平盤附近，為今日指標逆勢抗跌股。

原相的CIS目前主要出貨對象為國際品牌客戶，佔營收比重約8~9%，是自去年下半年開始供貨的，儘管首季預期訂單會因為受到新冠肺炎疫情而有所遞延，加上目前8吋晶圓產能吃緊，恐使得原相第一季營收下滑，但該反映符合市場預期。

現階段全球CIS缺貨狀態雖因短期消費性電子需求下滑而有所緩和，但隨疫情未來受到控制下，整體CIS供需缺口的格局未變，因此CIS未來仍將有望重啟缺貨與漲價行情，原相除自身安控CIS領域外，旗下原盛專注手機CIS市場，預期可望同步受惠。

在TWS(無線藍芽耳機)方面，今年仍為原相成長主核心重要產品，法人認為，雖目前原相抗噪晶片之產品尚未導入客戶新品，但因為新型冠狀肺炎影響上半年終端市場需求，反而有利於下半年新品的銷售力道，原相日前法說會中也釋出持續樂觀看待TWS表現的說法。

另外一方面，任天堂Switch獲准透過騰訊進入大陸市場，有利於全年出貨，為短期營運唯一成長動能，惟東京奧運可能有變數，但大陸市場因新型冠狀肺炎疫情所衍生的宅經濟商機已不容忽視，預期大陸市場Switch動能將持續延燒。

(時報資訊)