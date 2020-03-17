台中21歲藍姓駕駛15日上午9點酒後載著兩名友人從公園路一停車場駛出後，逕自擋在機車道上，台中市二分局員警巡邏發現，拍敲車窗要藍男下車，未料他還企圖逃逸；員警當街拔槍嚇阻，三人才乖乖就範，唯當警要進行酒測，藍男拒測，由於是是5年內第2次拒測，警方也依法開出36萬元罰款；整個過程被路人目擊，大贊警察好勇，並打1999專線表揚員警英勇事蹟。

台中市警察局第二分局文正派出所警員林孝哲、顏誠佑3月15日9時許，巡邏經過公園路段時，看見一輛自小客車開出停車場後，竟擋在機車道上阻礙交通，遂鳴笛示意攔查，惟該車駕駛仍持續違規，林員鷹眼瞥見駕駛滿臉通紅，疑有酒駕情事，隨即拍敲車窗示意下車，但駕駛完全置之不理，還企圖逃逸。

林員唯恐該車衝撞竄逃波及無辜民眾，當機立斷拔槍嚇阻，並大聲喝斥，命車上人員下車受檢，3人這才識相的高舉雙手趕緊下車。

經警盤查，藍姓駕駛坦承駕車前有飲酒情事，於警方告知權利義務後選擇拒測，因藍民是5年內第2次拒測，警方當場依法開出36萬元高額的交通違規罰款，並諄諄告誡切勿僥倖再犯。現場旁觀民眾見狀，對於警方強勢作為紛紛大表讚賞，還有熱心民眾特地撥打1999專線表揚林員英勇事蹟，林員獲知此事，也大受鼓舞，覺得自己所為是件有意義的事！

台中市二分局指出，酒駕新制已於去年7月1日起實施，相關處罰均已大幅提高，亦增加同車乘客連坐處罰之規定；為杜絕酒駕情事，警察守護民眾全年無休，絕不因防疫期間而稍加鬆懈，將持續針對轄內易酒駕場所、路段加強攔查，期能遏止酒駕悲劇再度發生。

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )