光華高中師生百餘人組成「防疫口罩套後援隊」一起動手製作「口罩套」。(曹婷婷攝)

光華高中師生百餘人組成「防疫口罩套後援隊」一起動手製作「口罩套」。(曹婷婷攝)

新冠肺炎疫情使得口罩成為搶手防疫用品，台灣有「國家口罩隊」展現技術實力，讓全球各國刮目相看，台南光華高中流行服飾科發揮縫製等專業組成「防疫口罩套後援隊」，為家人、師長、同學縫製口罩套，以延長口罩使用時間，希望大家戴口罩增強抵禦力，校方肯定學生實際作為，證明青少年也能用專業為防疫貢獻心力。

各國疫情不斷擴大之際，光華高中流行服飾科師生感動於台灣國家口罩隊在這段期間力拼口罩產量，讓全國人民不必為口罩而煩惱，師生百餘人組成「防疫口罩套後援隊」一起動手製作「口罩套」，讓全校同學和老師免費登記口罩套，一來可以孝敬在外打拚的父母，讓他們免於風險，二來可節省防疫口罩用量，讓口罩可以運用在更多需要的人身上。

光華高中流行服飾科同學在專業老師指導下，分工裁剪、褶燙、縫製，乃至整燙包裝，一貫作業流程，將口罩套的生產以工業製程分產線生產，架式十足的完成近千片產能。學生林書瑋表示，這次採用180支紗超細純棉材質，做出來的口罩套質料透氣良好，而且有12種美觀花色，隨機贈送親友，大家都備感暖心；學生朱雯琳認為，這個暖心關懷很熱血，也很健康安心。

這群師生把專業教室當成工廠，開闢數條生產線，模擬在工廠擔任不同角色的務實經驗，大家各職所司，既分工又合作。學生陳佩榆除了號召全科同學投入製作行列外，更製作表單請全校有需求師生登記限量贈送。家長會長許欽賢特別蒞校感謝流行服飾科師生製作「口罩套」，因為很多學校都是由家長會購買「口罩套」贈送師生，而光華學生卻能用專業助人，甚至孝敬父母，值得讚賞。

「這就是12年國教核心素養的精神。」校長張淑霞表示，當初延後2周開學時，各校都積極準備各項防疫物資，眼看著這個缺、那個也沒有，萬一這場防疫戰需要拉長時間，那麼高中職生如何主動關懷並運用專業在日常生活中，是學校教育很重要的一環，欣慰光華流行服飾科師生做到了。

(中時 )