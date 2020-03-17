一名連姓男子日前向一位謝姓兄弟借3萬元後，不依約還債卻消失無蹤，昨天晚間謝姓兄弟下最後通牒，要求連男出面還債，雙方約在北投捷運站附近談判，未料連男才剛現身，立刻遭到多名不明人士當街擄走，當時不少路人目擊，以為發生綁架案立刻報警，警方趕到場後循線救出被擄走的連男與涉案嫌犯，目前正積極偵辦中。

台北市警北投分局永明派出所昨晚接獲報案，捷運站附近疑似發生綁架案，一位男子遭到多人當街強行擄走，派出所立刻帶出大批警網前往圍捕，經民眾告知歹徒行蹤後，循線逮捕涉嫌押人的歹徒以及被男子。

但擄人的一方卻向警方表示，被押的連姓男子欠債不還，只是要帶他去商談還債事宜，被壓的連男也表示雙方有債務糾紛，但警方為了以防萬一，仍將所有人帶回派出所進行偵訊。

根據初步了解，原來是連男日前向謝姓兄弟借了3萬元，但事後卻避不見面，謝姓兄弟討不到債務、透過共同友人要求連男出唸商談，並相約在捷運站碰面，但連男才剛現身，立刻就被數名人事押走，幸好派出所警網立刻循民眾指示，找到嫌犯跟連男,並帶回警局偵辦，雖然雙方有債務糾紛，但警方仍依妨害自由跟重利等罪移送法辦 。

(中時電子報)