北市某高中傳教師長久以來對女學生性騷擾，受害學生數以百計並串聯檢舉，目前性別平等教育委員會建議記陳姓教師申誡1次，並接受8小時性平課程。對此，北市教育局表示，由於同一個行為人在2月又傳出性騷擾，認為此人為連續犯應併案處理，已要求學校退回再議，結果預計6月出爐。

據了解，該校陳姓教師對女生毛手毛腳，如摸屁股、上課撫摸臉頰等，甚至意圖環抱、量女學生胸圍等等，從去年11月至今原已涉及2個肢體性騷擾案子，而在今年2月又再獲學生陳情。

台北市教育局主任祕書陳素慧表示，前面2案由外聘委員完成調查，但在2月份又一件提出檢舉，我們就退給學校，不能個案處理，要以同一行為人併案來做處理，因此退回要求續評。

陳素慧說，學校決定要外聘調查委員，他們聘了3個調查小組的委員去做調查，他們調查的結果會提出懲處建議，然後性平委員會做完決議，決議後在會報到教育局，預計結果六月出爐。

此外，該校校長則表示，性平會調查中，不太方便做回答，學校立場會秉公處理，調查報告進行處理，而該師任職近20年，目前請假迴避至6月。

(中時 )