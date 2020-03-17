受制美股道瓊工業指數在周一大崩跌近3000點，使外資在台股持續大逃殺動作並未縮手，加上極短線源自融資斷頭或追繳賣壓大舉出籠，台股盤中雖一度自低檔反彈逾300點，唯迄終場仍欲振乏力，大跌278.14點，破跌9500點，報9439.63點，單日跌幅2.86%，成交2360.59億元。

不過，台股低檔買氣仍大有人在，似為短線跌深反彈埋契機；另外，美道瓊期指在川普將大力支持航空產業，並可能推出減稅等法案下，而在今率先勁彈，盤中還一度觸及漲停天花板，迄台北時間下午1：30仍暫報大漲3.52%，暴彈714點。

加上標普500、科技股為主流那斯達克100與道瓊歐洲50等期指，也分別大漲3.2%、3.38%及3.26%，使亞洲地區股市包括日本、澳洲、香港、深証A股、泰國與印度等市場，短線皆擺脫空頭陰影，於震盪後力守榮面。餘南韓、新加坡、上証A股、馬來西亞、越南與印度等股市雖仍表現疲軟，但跌勢多有所收歛。

技術面方面，本波盤勢拉回周二盤中最低點9371點，若從前波元月初最高點12197點計算，則短期已大跌2826點，跌幅逾23%，修正幅度頗大；而從季線目前仍在11627點算起，則短線乖離已達近2成，顯示大盤短線已嚴重超跌。

即便部分市場人士仍暫看低檔10年線或才有撐，但依歷史經驗觀察，在季線乖產愈趨擴大後，逢低波段布局的風險，已相對有限。

從類股方面觀察，金融保險族群仍是短線外調節重災區，包括國泰金、兆豐金、中信金與第一金等跌都逾3%。

資深分析林成蔭指出，金融類股因Fed大幅降息，使市場預期我央行也將跟進降息，致未來存放款利差將愈來愈沒賺頭，加上保險族群一般多大舉投入股市及債市適度理財，以近期全球股市崩跌來看，不排除將大幅壓縮金融類股帳上獲利，不宜輕忽。

電子股方面，台積電在本周四除息前的棄息賣壓仍相對沈重，加上不少科技股的融資斷頭賣壓還待觀察，使類股短線跌深反彈之途，仍暫保守看待。

不過，從近期大陸地區企業復工多陸續攀升，與全球各國對新冠疫情愈趨正視，已不敢掉以輕心，分別有鎖國或封城之舉來看，顯示疫情有機會逐減緩蔓延程度，使上市櫃企業第2季營運有機會較首季成長，後市不必過分悲觀。

(工商 )