新冠肺炎疫情衝擊全球產業及經濟，造成2020年第一季經濟停滯。KPMG安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持人蘇嘉瑞認為，生醫產業數位化將產生三大改變，包括溝通方式、醫療行為與醫療生態的改變。

中國大陸KPMG認為，此次疫情對於中國大陸GDP的影響將會比SARS的影響更大，依據每日煤電消耗量統計，目前的產業經濟活動仍尚未恢復正常水準。而根據清華大學經濟管理學院及KPMG分析報告顯示，新冠病毒對商業貿易及消費者活動的負面影響最大，對教育訓練及健康照護的影響最小。報告也顯示，第一季中國市場與產業將陷入停滯（Shock），第二季將會逐漸回復，第三、四季則將反彈（Rebound）。

蘇嘉瑞指出，我國於今年3月通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，而中國大陸也將在今年6月1日施行「基本醫療衛生與健康促進法」，將順勢加強數位醫療服務系統、分級醫療及基層醫療的強化，另亦會加強新冠肺炎的預防及治療、相關藥品及醫材的加速審核，與集中化藥品採購與管理。

蘇嘉瑞認為，台灣生技醫療業者將因應疫情急起直追提升研發動能，朝檢測試劑、疫苗及治療藥物方向聚焦；至於台灣生醫資通訊則可利用此一機會發展人工智慧與遠距照護。

(工商 )