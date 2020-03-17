我國新冠肺炎確診，連續兩天暴增6例、8例，全都是國外旅遊回國的境外移入案例。有網友感嘆，本來台灣疫情控制的還不錯，如今「台灣人是不是自己把一手好牌全打壞了」，引發眾多網友附和贊同，表示「打牌的沒問題！有問題是白癡民眾豬隊友」！

我新冠肺炎確診病例連續2天大爆發，15日新增6例、16日更是一口氣新增8例，全都是出國旅遊後回國的境外移入病例。一名網友在PTT發文「台灣人是不是自己把一手好牌全打壞了」，認為本來台灣疫情控制的還不錯，「就算有很高的機率爆發的院內感染，也像是奇蹟一般的控制住了」，「找不到感染來源的案例也幸運的沒有爆發大規模社區感染」。

「不過這兩天台灣確診噴爆旅遊染病，回來爽用健保跟補償金的案例，台灣人是不是自己蠢到把原有的一手好牌全打壞了呢？」。

這篇發文引爆鄉民贊同，紛紛留言附和：「4」、「44444」、「打牌的沒問題！有問題是白癡民眾豬隊」、「永遠記得人多必有白痴」、「一堆 貪便宜出國玩 好爽」、「媽的 真的自私 我連去電影院都不太敢了」、「就台女一天不去國外打卡 受不鳥啊」。

不過也有人指出問題出在政府政策：「造神 贏在仇陸而已」、「繼續舔日 死不升三級」、「遇到歐美日 膝蓋會變軟」、「你敢得罪日本美國爸爸嗎?」、「已經世界淪陷了 不強制入境隔離就前功盡棄了」、「輸的方式跟美國一模一樣 只會防中國」。

(中時電子報)