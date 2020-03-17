我駐海地大使劉邦治因為一點「小事情」，遭海地驅逐，目前人在台灣。外交部拉美司司長俞大㵢表示，我們跟海地確實有議題在溝通中，邦交國的事情都不是小事情，我們非常重視與海地的關係，所以請劉大使返國說明。他強調，這是一個進行中的過程，無涉邦交穩定。

知情人士指出，雙方針對雙邊關係的某些「特定議題」辯論，劉大使捍衛國家立場，認為海方的想法會招致各自國內的質疑，對兩國都會有傷害。劉大使扮演了他應該扮演的角色，他並沒有錯，他的確是秉持政府原則與立場跟對方交涉，我方不覺得劉大使有對總統不敬。

知情人士表示，劉大使並非按照海地要求的時間離開，他還是透過禮賓人員安排回來，「他是公務回來，還是駐海地大使。」劉大使現在是因公在台灣，目前沒有返回的表定時間，端看雙方溝通過程。

他進一步表示，海地要求我方換新大使，這是雙方溝通的一個過程，這件事情發生在舊內閣的最後一天，而留在當地的代辦也已經見過了海地總統摩依士以及新任外長Claude Joseph，兩國邦交沒有問題。

摩依士前年來訪，洽談雙邊合作計畫，總統蔡英文當時便表示海地首都太子港的輸電網建設是雙方合作重點；去年蔡總統訪問海地，摩依士更表明希望台灣能直接投資。然而，海地國會長時間運作停擺，1.5億美金的經費無法動支，輸電網計畫遲遲無法有所進展。

知情人士說，希望海方能了解到我們是真心想為海地做一些事情，輸電網若能完成，能讓海地首都每天亮燈，是很好的軟實力宣傳看板。我們能在有限資源發揮最大效果，提供的援助能對社會大眾最有幫助，也證明了其他歐美國家做不到事情，我們台灣能做到。

(中時 )