台南市南科實中21日將舉行國小與國中部新生入學抽籤作業，校長秦文智表示，往年都是由家長與報名子女前往自行抽籤，今年因應新冠肺炎疫情蔓延，改由教育部督學等公正人士代為抽籤，在網路公開過程，家長不必擔心會有舞弊不公情形。

南科實中創校以來口碑良好，每年新生入學都擠破頭，因此校方都會舉辦公開抽籤作業，並請公正人士前來見證。而新生的名額，有8成給園區生，2成給社區生，隨著園區就業人數增加、新市善化人口增加，新生中籤率也愈來愈低。

南科實中表示，今年國小部社區生報名72人，招收41人，中籤率56％；園區生報名310人，招收191人，其中教師子女等優先錄取34人，剩餘276人爭取157個名額，中籤率56％。

國中部社區生預計招收38人，報名新生則有188人，中籤率只有20％；至於園區生部分，報名人數378人，招收198人，其中優先錄取人數36，因此剩下342人爭取162個名額，中籤率47％。

秦文智指出，為了避免抽籤群聚影響防疫，今年抽籤首次採取由公正人士代抽，全程則透過網路轉播，且進行錄影，公正人士則包括教育部督學、南科管理局、南科同業公會及新市區與善化區公所代表。抽籤結果最晚當晚6點以前會在學校網站公告。

校方17日也先進行演練，確保流程順暢、電腦轉播運作順利，觀看網址公布在校方網站上，而抽籤結果最晚21日當晚6點以前會在學校網站公告。

(中時 )