新任雲林縣環保局長鄭育麟（前排右三）上任，前局長藍文信（右二）、陳世卿（右一）出席祝福。（周麗蘭攝）

雲林縣環保局長壓力大，前局長張喬維、黃士漢陸續以健康因素請辭，新任局長鄭育麟17日履新上任。鄭曾任職雲林縣環保局課長、副局長；台中市環保局副局長、台中市府客委會主秘。

鄭育麟就任典禮除縣長張麗善、縣府總顧問張清良出席，前環保局長藍文信、陳世卿也到場祝福。

縣長張麗善布達表示，雲林縣環保局工作確實複雜繁瑣，縣內垃圾問題難解、濁水溪揚塵嚴重、縣內有一大型石化工業區、農畜廢棄物多。

張麗善說，鄭育麟對雲林很熟悉，不是門外漢，勉勵他除做好上述任務外，未來加強環境教育，例如目前疫情期間應加強清潔，清潔是消毒的第一步，雲林縣無大建設，至少也要有小確幸。

鄭育麟表示，縣內還保有兩大議題，即空氣品質和垃圾，現代即時訊息很快，政府只要一疏忽訊息就會落後民眾，他上任第一天發現同仁對於空品的應變已很迅速。

鄭育麟說，未來雲林縣垃圾處理不排除任何方案，目標是在最短時間內能自主處理。

(中時 )