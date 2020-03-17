美國股市周一暴跌近3千點，創下1987年以來最慘紀錄，「華爾街恐慌指數」之稱的Cboe波動率指數（VIX）也創下新高，周一收在82.69，進逼2008年10月24日的盤中新高89.53點。

外媒報導，VIX指數周一收在82.69，已經超越2008年11月20日創下的歷史紀錄80.86，盤中一度衝上83.56，但仍低於2008年10月24日寫下盤中歷史新高89.53。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示，「在2008年，您大概都知道是銀行系統崩潰了，但不確定具體情況；現在則是一切都崩潰了，並引發外溢效應，我認為後者更糟糕，一切都錯位了。」

為了避免疫情擴散，美國總統川普周一表示，建議美國人暫停大部分社交活動15天，並且不要進行逾10人的集體活動，避免新冠肺炎疫情在美國繼續擴散。此外，川普首度鬆口，表示美國可能會出現經濟衰退，而他正專注於如何解決這場危機。

(中時電子報)