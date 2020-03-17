北市某國中王姓女老師涉嫌對國一男學生摸腿性騷擾，遭校方決議記一大過，王女不服提起行政訴訟，台北高等行政法院認定處分合法，判王女敗訴，可上訴。

判決指出，男學生父親於2013年7月間檢舉，指控王女在2013年2月26日至4月19日間，利用個別輔導機會摸男學生大腿，校方組成性平會介入調查，認定成立性騷擾，教師考核會遂決議記王女1大過。

王女申訴均遭駁回，遂提起行政訴訟，主張沒有碰觸男學生，反指男學生接受調查時，證詞加油添醋，誣指她「碰到左邊睪丸」、「老師摟著他，手再摸他大腿內側」，請求撤銷大過處分。

合議庭勘驗性平會調查報告後，發現男學生剛從大陸轉學來台，因有適應問題，才由王女介入輔導，根據多位師生訪談紀錄，男學生極度抗拒王女的輔導，還曾出現「一臉要哭」的樣子，也有目擊學生指出王女對男學生有搭肩、拍背、摸腿等動作。

合議庭認為，王女身為輔導老師，不應該有這些動作，性平會調查及校方決議過程也都合法，遂判王女敗訴。

男學生家屬還另提告請求國賠，主張男學生因性騷擾案壓力過大，曾在上課時用頭撞桌子自殘，經醫院診斷罹患「創傷後壓力障礙症合併憂鬱情緒」，高等法院二審判校方應賠償8萬元，經最高法院發回後，雙方於更一審期間達成調解。

(中時 )