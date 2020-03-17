年度大檔「329檔期」將屆，儘管有些新案陸續延後登場，但率先醞釀的新案卻上演超「疫」外的開紅盤紀錄，新北市三重總銷9億元新案《鑫寶盛河八方》，迄今創下2.5個月完銷的破紀錄，今（17）日早上舉辦開工動土典禮。

儘管新冠肺炎疫情延燒全球，但部分新案還是繳交出亮麗的銷售成績。今天早上舉辦開工動工典禮的新北三重《鑫寶盛河八方》，代銷公司創意家行銷團隊表示，整個很「疫」外！開案期間和疫情幾乎重疊，卻能創下三重房市史上最快完銷紀錄。

另外，新北市土城《弘暉大苑》，也在疫情發生後，逆勢把第一期最後2成加速完銷，雙雙證明疫情不敵市場剛需，也為329檔期注入強心針。

創意家行銷團隊品牌公關陸宜表示，《鑫寶盛河八方》原址有五棟，四棟為老舊住家，一棟為閒置63年的破舊家庭廠房，一度還轉做資源回收廠，成為熱鬧台北橋站商圈內最冷清的危老區。但在鑫寶團隊．盈寶建設努力下，讓《鑫寶盛河八方》華麗變身新北市最靠近台北的危老重建案，房價硬是比一橋之隔的台北市大同區便宜三成多。

鑫寶團隊．盈寶建設總經理林進財直言：「開價務實！」每坪49~50萬元的成交價，加上得天獨厚的地理位置，因此規劃精準鎖定自住需求的小家庭，大膽推出三重唯一全兩房，坪數18~27坪不等，公設為年輕族群偏好設施，果然吸引近四成來自北市首購青年，而全體住戶近九成都是自住客。

陸宜表示，創意家行銷延續《鑫寶盛河八方》完銷氣勢，今年329檔期不畏疫情，如期推出五案，合計總銷達252億元，比去年同期推出四案約75億元，漲幅逾三倍多。

創意家表示，329檔最受矚目為兩個百億大案：北市信義區《宏築信義》，總銷110億元，以及新北市汐止《未來樹》，總銷100億元。

(工商 )