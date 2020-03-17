新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，出門戴口罩已成為必備，然而新冠病毒不只由口鼻進入人體，基隆長庚醫院眼科主治醫師孫啟欽表示，我們的靈魂之窗「眼睛」也是傳染途徑之一，常被民眾忽視，得小心提防。

孫啟欽表示，中國浙江大學日前投稿英文學術期刊《醫學病毒學雜誌》(Journal of Medical Virology)，該校醫學院附屬第一醫院眼科團隊研究報告指出，眼白最外層的結膜可以正常下可以阻絕空氣中的細菌、病毒等，然而研究顯示在患者兩眼結膜分泌物中發現新冠病毒並引起紅眼病，推斷結膜炎為新型冠狀病毒引起的症狀之一。

孫啟欽指出，該研究以PCR(Polymerase chain reaction，又稱多聚酶鏈式反應)檢測30名新冠肺炎確診患者，其中9名重症，21名輕症，9名重症中有1名患有結膜炎症狀，另外21名輕症患者則呈陰性。

孫啟欽進一步指出，患者併發當天和第三天各採檢一次結膜及眼淚分泌物，每人共檢測2次，60個樣品中只有2個有結膜炎症狀，皆屬於同個病人，其他29人仍呈陰性反應，機率為1／30。

孫啟欽說，雖然機率只有1／30，但當患者有結膜炎症狀就需要特別注意，眼睛分泌物中可以發現病毒就代表也是傳播途經之一。中國大陸疫情初期，有位北京衛生官員到武漢，後來自己也確診，懷疑可能是眼睛接觸飛沫造成傳染，另外在武漢疫情期間殉職的4名醫生中就有3名是眼科醫生，其中包含「吹哨人」李文亮醫師，但這些還要有更多相關研究來佐證，隨著疫情發展，未來結膜感染機率是很有可能提升的。

孫啟欽強調，勤洗手，戴口罩仍是基本功，尤其現在入春花粉變多，過敏民眾眼鼻會癢，建議用衛生紙擦拭，不要養成揉眼睛鼻子的習慣，這也是民眾常常忽略的地方，一不小心將造成傳染破口。

(中時 )