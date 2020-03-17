當美國聯準會(Fed)週日將利率降至近零水準後，美元下跌，因為降息便打掉了持有美元的收益，美元的投資魅力也大為減少。然而，幾乎沒什麼人押注美元將長期下跌。新冠肺炎大流行的恐懼正在重創市場，美元的避險及融資需求同步升高。

以Fed緊急降息的力道來看，分析師已經認定美元週一的下跌不算很大，而且可能只是短暫性質。同時，分析師也認為，美元收益降低與接下來的情況是兩碼事。

「Fed作出了這個非常非常大膽的行動，」匯豐銀行新興市場外匯研究部門負責人Paul Mackel指出。「(但)如果你仔細看，市場反應是參差不齊甚至反應不大。特別是在匯市，美元融資仍然相當緊張。」

他說，美元正因各種理由獲得支撐，比如投資者逃離劇烈震盪的其他資產湧向美元避險，再比如企業在動盪時期以現金為王。

Mackel表示：「每當出現足夠大的金融衝擊時，全球對流動性和儲備貨幣，也就是美元的爭奪都會加劇，」

儘管Fed降息100個基點，並採取了強有力的流動性措施，但在國際市場借入美元的成本卻越來越高：這體現在交叉貨幣基差互換上。

週一，日本銀行業者以平均水平10倍的價格，展開一個月期的日圓與美元互換交易。

從歷史上看，只要出現離岸融資緊張，美元現匯就會上漲，這幾乎總是在全球不確定性和市場波動的背景下出現，往往會損害非美元經濟體的資產負債表。

這一次，美元的收益率也高於歐元區或日本。現匯市場，歐元兌美元EUR=週一持平，日圓兌美元JPY=上漲近2%，因Fed聲明後美國收益率大幅下滑。

但歐元和日圓都低於近期的高點，美元兌大宗商品貨幣和新興市場貨幣大漲，延續已經非常可觀的升勢，受到鋪天蓋地的疫情消息的推動。

美元兌紐西蘭元NZD=D3今年以來已經上漲約10%，兌澳元AUD=D3上漲約12%。

儘管倉位數據顯示，隨著歐元/美元利差交易頭寸的解除，美元多倉規模已大降，但市場仍在做多美元。

日本最大券商及投行野村週一表示，預計美元兌韓元和泰銖將擴大本就已經較大的漲幅，並加碼押注新加坡元兌美元將下滑。

西太平洋銀行外匯分析師Sean Callow稱，只要投資者對病毒的擔憂還在，對美元的需求應該就會保持強勁。

Callow表示：「澳元、紐西蘭元或加幣很難會有較大上漲空間，這是大宗商品和能源價格總體走勢以及這些貨幣對風險偏好的敏感性所決定的，」

(中時電子報)