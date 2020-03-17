新冠肺炎疫情持續蔓延，新北市中和區瓦磘里長林綺芳，竟還揪團到歐洲，遭外界砲轟。林綺芳一行人提早結束行程返台，預計今（17）日下午3點抵達桃園機場。對此，作家苦苓生氣怒罵，並提出7點質問林綺芳。

林綺芳去年號召里民一起出國旅遊，「2020南歐-西葡陽光風情」，團費每人約7萬3000元，3月10日晚間8時從桃園出發。揪團爽玩歐洲還在臉書打卡，遭外界砲轟，林綺芳趕緊出面喊冤，強調今天下午3點將回台就地解散，沒想到這句話又惹怒網友。

對此，苦苓也在臉書大罵「真的很火大」，並提出七點質問林綺芳：

1.你說帶團出國是為了保護里民，那麼更多沒出國的里民在家等著被感染，你又是怎樣保護他們的？

2.世界上沒有「自動升等商務艙」這回事，你帶的團員在臉書打卡吹牛，是因為害人還覺得很開心嗎？

3.你說你們都只待在葡萄牙？鬼才相信！在葡萄牙就不會被感染嗎？經過杜拜就不會被感染嗎？見鬼了！

4.你說領隊幫你們安排在阿聯酋一人一間房，這樣是有什麼用？你們搭車、吃飯，不還都是一群人、都在等著互相感染嗎？

5.聽說你們回來還想領一天一千元的補助，真的有哪位有那個臉出來領嗎？要不要順便開個記者會？

6.到現在你還說你沒有錯，那是我們全台灣人民都錯了、應該向你道歉是不是？

7.置全里里民的安危於不顧，你好像不知道里長也是可以罷免的吼？要不要跟韓國瑜市長請教一下？

(中時電子報)