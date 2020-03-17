「春假何處去？」國際疫情急遽升溫，教育部宣布高中職以下師生，即日起到本學期結束，全面禁止學校師生出國計畫；市議員陳廷秀17日要求市府各單位，設計規畫發展海線精緻生態套裝旅遊行程，不僅可遠離新冠肺炎疫情傳染，更有助海線觀光產業發展，一舉數得。

陳廷秀說，海線地區景點很多，有三井OUTlet、港區藝術中心、梧棲漁港、梧棲老街、沙鹿夢想街及美仁里彩繪村、清水高美濕地、鰲峰山觀景台及自由車場、清水公學校日式宿舍群、清水眷村文化園區及趙家古厝等，市府應從遊客角度設計美食之旅、自助行等。

陳廷秀指出，仰賴天然美景的觀光資源有其侷限，自然風景再美，遊客看了一、兩次就很難再來，市府應廣泛培育導覽員規畫「海線地區深度旅遊」，讓遊客認識濕地美景、古厝的歷史等，用人文、產業創造海線觀光無限的多元性。

陳廷秀認為，市府相關單位若能規畫活動，讓民眾利用春假4天假期，認識台中海線地區，藉由導覽員的推薦解說，新冠疫情期間提供中部民眾，一處自然美景與豐富的人文活動。

市府強調，將委由觀光、文化及經發等單位，著手規畫海線精緻生態旅遊套裝行程，提供民眾一日遊或二日遊行程。

(中時 )