在新冠肺炎疫情恐導致經濟陷入衰退的憂慮持續升高之際，紐西蘭周二推出世界上最大的人均財政激勵方案之一，總規模高達121億紐元（73.1億美元）、相當於該國國內生產毛額（GDP）的4%。

該財政方案包括薪資補貼、減稅、所得支持、公衛投資，以對遭到航空禁令重創的航空業提供援助。紐西蘭政府表示，這項計畫的規模大於紐西蘭在全球金融危機期間實施的振興經濟方案，以GDP占比來看，規模亦超出澳洲、新加坡等其他國家公布的類似計畫。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在記者會上表示，政府將竭盡全力保護紐西蘭人民的健康和國家經濟體質。

受此激勵，紐西蘭股市扭轉盤中重挫逾5%的跌勢，目前拉回至小跌0.45%，紐元升值0.3%，報0.6061美元。

財政部長羅伯森（Grant Robertson）表示，財政部的初步預測顯示，如果實施這項計畫，到2021年3月全年成長率估萎縮1%，較沒有這項支持性方案成長率估將萎縮3%緩解。

他並表示，這項激勵措施將使債務大增，核心政府債務估將超過目前設定之占國內生產毛額15%～25%的目標。

(時報資訊)